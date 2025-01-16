Индия стала четвертой страной, осуществившей беспилотную стыковку в космосе

Индия впервые в своей истории осуществила беспилотную стыковку в космосе. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Стыковка космического корабля успешно завершена! Исторический момент», – говорится в сообщении.

30 декабря в рамках миссии Space Docking Experiment (SpaDex) на низкую околоземную орбиту были запущены два небольших космических аппарата Target и Chaser. Ракета PSLV индийского производства стартовала с космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш.

«Это важный шаг на пути к амбициозным космическим миссиям Индии в ближайшие годы», – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая успешно завершила подобную миссию. Ранее стыковку смогли осуществить Россия, США и Китай.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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