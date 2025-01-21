На зимний ремонт в Архангельскую ремонтно-эксплуатационную базу флота встали 96 судов

На зимний ремонт в Архангельскую ремонтно-эксплуатационную базу (РЭБ) флота встали 96 судов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Свой флот там обслуживают Ленское объединенное и Обь-Иртышское речные пароходства, Хатангский морской торговый порт, Архангельский речной порт и судоходные компании.

«Ведутся работы в машинных отделениях, с электрооборудованием, проводится отделка внутренних помещений. В зимний период вид затона имеет особое очарование. Десятки мачт высятся над ледяной коркой реки, а пока большие и маленькие пароходы отдыхают после напряженной навигации, специалисты Архангельской РЭБ флота лечат их бока, сердца и наводят лоск к предстоящей навигации», – говорится в релизе.

Отмечается, что на слипе расположились сухогрузы, баржи, катера и буксиры. Специалисты ремонтно-эксплуатационной базы ведут комплексные судокорпусные работы. В защищенном от ледохода десятки единиц флота проходят обслуживание на плаву, сообщают «Вести».

Архангельск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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