Российским танкам увеличат мощность двигателей

Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в пресс-службе Концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) на выставке IDEX 2025.

«Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие», – цитирует пресс-службу УВЗ РИА Новости.

Напомним, что Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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