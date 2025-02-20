В Абу-Даби показали новый экспортный танк Т-90МС

Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА Новости представитель Концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») Александр Тарантин.

«Танк получил многоуровневую защиту, в состав которой входит всеракурсная защита корпуса и башни, дополнительные контейнеры динамической защиты на корме и носу корпуса, установлена защита от дронов в верхней полусфере танка, а также имеется возможность установки средств РЭБ и комплекса активной защиты», – сказал Тарантин на выставке IDEX 2025.

По сравнению с предыдущей версией танк получил более современную пушку, новую цифровую систему управления огнем с тепловизионным прицелом наводчика с панорамным многоканальным прицелом командира, а также с прицелом-дублером.

Кроме того, новом танке стоит цифровая система управления и взаимодействия, которая позволяет командиру передавать и получать данные в шифрованном виде и использовать их при наведении на цель и стрельбе.

«Сверху башни устанавливается дополнительная защита для борьбы с БПЛА, мы ее называем «Манеж». Принцип такой: на стойках крепится сетка, которая не дает дрону подлететь к башне, произвести взрыв. То есть дрон попадает в сетку, запутывается», – рассказал Тарантин.

Кроме этого, ранее уязвимое перед дронами моторно-трансмиссионное отделение на новой машине накрыто специальными резино-тканевыми экранами. С кормы танк от беспилотников защищает металлическая сетка. Она установлена на подпружиненные опоры, чтобы не мешать вращению башни, когда пушка находится в нижнем положении.

Также на танк теперь можно ставить средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

«Еще одна опция, которая реализована у нас, и мы предлагаем ее на экспорт, это установка комплекса активной защиты «Арена-Э» разработки холдинга «Высокоточные комплексы». Радиолокационная станция замечает подлетающий боеприпас противника, в его сторону производится отстрел специального боеприпаса шрапнельного, который на подлете к вражескому боеприпасу срабатывает, и своими осколками поражает его», – добавил представитель УВЗ.

Кроме того, по его словам, практически эту же систему управления огнем, двигатель и пушку, можно устанавливать на танки Т-72 при их модернизации.

Экспортный танк Т-90МС был впервые продемонстрирован на IDEX 2025.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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