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Пятница, 28 февраля 2025, 19:52 мск

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Microsoft подтвердил отключение Skype

Мессенджер Skype будет отключен в мае текущего года. Эту информацию подтвердила компания Microsoft.

«В мае 2025 года мы откажемся от использования Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams (бесплатном), нашем современном центре коммуникаций и совместной работы, чтобы оптимизировать наши бесплатные потребительские коммуникационные предложения и легче адаптироваться к потребностям клиентов», – говорится в пресс-релизе компании.

Предполагается, что Skype будет доступен до 5 мая.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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