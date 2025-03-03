Россия вывела на орбиту военный спутник

На орбиту выведен космический аппарат в интересах Минобороны России. Спутник работает в штатном режиме. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала сегодня ночью с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

«После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», – говорится в сообщении.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube