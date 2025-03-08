Apple не сможет представить обновление Siri на основе искусственного интеллекта до конца 2025 года

Американская корпорация Apple не сможет представить обновление голосового помощника Siri на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) до конца 2025 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их информации, стремление компании укрепить позиции на рынке ИИ-сервисов за счет масштабной переработки Siri привело к ухудшению качества продукта. Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги выразил опасения, что многие из внедряемых опций не функционируют должным образом, утверждают собеседники Bloomberg, которых цитирует ТАСС.

Агентство уточняет, что проблемы с разработкой новой версии голосового помощника вызваны и спешкой. Хотя компания не устанавливала жестких сроков, планировалось внедрить обновления вместе с релизом операционной системы iOS 18.4 в апреле 2025 года.

Теперь, как заверяют источники агентства, «в лучшем случае речь идет о 2026 годе». А функции на основе больших языковых моделей (LLM), которые изначально должны были войти в iOS 19, будут реализованы в iOS 20 и станут доступны лишь в 2027 году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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