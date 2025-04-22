США отговаривают союзников от услуг спутниковой связи китайских компаний

США рекомендуют своим союзникам отказаться от услуг спутниковой связи, предоставляемых компаниями из КНР. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на служебную записку.

Документ, адресованный американским чиновникам, содержит тезисы, которые следует озвучивать при переговорах с представителями стран-союзниц США. В записке подчеркивается, что Штаты рассчитывают на прочное сотрудничество с другими государствами, чтобы выстроить «надежную систему спутниковой коммуникации на всех орбитах».

При этом конкретные страны не называются. «Важно, чтобы услуги спутниковой связи, предоставляемые ненадежными поставщиками, такими, как Китай, не были разрешены в вашей стране», – говорится в тексте служебной записки.

Вашингтон утверждает, что Пекин использует работающие на низкой околоземной орбите (LEO) спутники для достижения своих целей во внешней политике. Правительство КНР якобы может обязывать китайских операторов спутников предоставлять властям конфиденциальную информацию о своей работе, что, как утверждается, может приводить к утечкам данных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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