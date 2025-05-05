Индия провела имитацию боя между спутниками в космосе

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела эксперимент, имитировавший бой между двумя спутниками. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

Аппараты миссии SpaDeX – SDX 01 и SDX 02 выполнили сложный маневр сближения на скорости 28,8 тыс. км/час. При этом эксперимент изначально не входил в планы миссии. Имитацию боя было решено провести для использования топлива, оставшегося на борту двух аппаратов.

«Проведенный эксперимент знаменовал шаг Индии вперед в сфере космических технологий», – подчеркивает телеканал.

Ранее Индия стала четвертой страной в мире, совершившей автономную стыковку и расстыковку спутников. Стартовавшие с площадки Шрихарикота космические аппараты состыковались 16 января и расстыковались 13 марта.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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