Смерть легенды: Skype больше не работает

Интернет-сервис для общения Skype завершил работу и стал недоступен для пользователей Сети.

Ранее корпорация Microsoft объявила о прекращении работы Skype с 5 мая. Компания заявила, что сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams.

Пользователи, у которых уже было установлено приложение и выполнен вход в аккаунт, могут по-прежнему оставаться в своей учетной записи. Для тех, кто вновь скачивает приложение, это уже недоступно – можно только перейти в сервис Microsoft Teams.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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