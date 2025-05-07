9-10 мая на Землю упадет советская межпланетная станция «Космос-482»

В скором времени советская автоматическая межпланетная станция «‎Космос-482» упадет на Землю. Как заверили в «Роскосмосе», вероятность нанесения ущерба минимальная.

По расчетам специалистов, АМС «‎Космос-482» войдет в плотные слои атмосферы в период с 9 по 10 мая. Аппарат диаметром около метра весит менее 500 кг, передает ТАСС.

«Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в темное время суток в виде «падающих звезд». Случаи причинения материального ущерба единичны», – сказали в «Роскосмосе». При этом в результате падения объектов не зафиксировано ни одного пострадавшего.

За ситуацией следят как российские, так и зарубежные специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube