Японский модуль разбился о поверхность Луны

Японский модуль Hakuto-R разбился о поверхность Луны. Об этом сообщила компания-разработчик Ispace.

Миссия признана проваленной после анализа деталей произошедшего. Связь с аппаратом была потеряна, когда он находился на высоте 10 метров над поверхностью спутника Земли.

Полученные данные показывают, что при плановой посадке высота полета Hakuto-R резко снизилась до нулевого показателя, что означает возможное падение модуля. Инженеры продолжают работу по установлению связи с аппаратом.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», – сообщил руководитель Ispace Такэси Хакамада.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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