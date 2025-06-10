Специалисты не нашли ничего прорывного в трофейных танках

Российские специалисты изучили захваченные в зоне спецоперации образцы западной техники, но не нашли прорывных конструкторских решений. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

ВС РФ уверенно наступают в зоне СВО и выводят из строя десятки единиц техники врага ежедневно. Зачастую танки и броневики попадают в руки наших бойцы практически неповрежденными.

Трофейные образцы изучили российские специалисты. Немецкий танк Leopard выполнен на высоком уровне: машина имеет мощный двигатель, систему управления огнем, современные компоненты. «Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у «Леопарда» и применить у себя», – заметил гендиректор госкорпорации.

Похожая ситуация сложилась и с техникой из США. «Американский Abrams наши специалисты тоже смотрели – в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего», – подчеркнул Сергей Чемезов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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