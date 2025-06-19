В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов популярных сервисов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили крупнейшую утечку логинов и паролей от аккаунтов различных популярных сервисов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Cybernews.
По данным издания, в открытом доступе оказались почти 16 млрд логинов и паролей от аккаунтов в различных сервисах Apple, Google, Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), GitHub, Telegram и других.
Специалисты обнаружили утечку 30-ти массивов личных данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до 3,5 миллиардов записей. Это крупнейшая утечка данных за всю историю.
«Содержащаяся в ней информация открывает дверь практически к любому онлайн-сервису, который только можно себе представить», – говорится в статье.
Эксперты по кибербезопасности уверены, что ранее эти сведения нигде не фигурировали. Это означает, что новая база данных представляет собой не компиляцию из прежде скомпрометированных записей, а содержит свежие сведения, которые могут быть использованы для хакерских атак.
Москва, Зоя Осколкова
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
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