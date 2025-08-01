Компания Apple отчиталась о продаже 3 миллиардов айфонов с 2007 года. О достижении этого показателя было объявлено генеральным директором Тимом Куком.

«Продано 3 миллиарда iPhone! Спасибо всем, для кого iPhone стал такой важной частью жизни. С нетерпением жду, что будет дальше!» – также сказал Грег Джосвиак, вице-президент Apple по глобальному маркетингу социальных сетях.

Это впечатляющий показатель для американского гиганта, особенно учитывая, что каждый новый миллиард устройств продаётся всё быстрее и быстрее. После запуска iPhone потребовалось девять лет, чтобы достичь отметки в один миллиард устройств – это слчилось в 2016 году. Пять лет спустя, в 2021 году, Apple преодолела отметку в два миллиарда проданных iPhone. А в течение четырёх лет компания продала ещё миллиард.

Помимо этого нового рубежа, iPhone остаётся основным бизнесом компании. Выручка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 44,58 млрд долларов. Как сообщает CNBC , Тим Кук заявил, что iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, продажи iPhone 16 показали уверенный двузначный рост по сравнению с предыдущей моделью.

Помимо своих продуктов, Apple продолжает уделять внимание искусственному интеллекту. Хотя компания отстаёт от конкурентов в этой области, её генеральный директор объявил об увеличении инвестиций.

«Мы рассматриваем ИИ как одну из самых инновационных технологий нашего времени. Мы интегрируем его во все наши устройства и платформы, а также во всю компанию. Мы также значительно увеличиваем наши инвестиции», – заявил Тим Кук инвесторам.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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