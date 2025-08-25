В мессенджер Max интегрировали технологию мобильной электронной подписи

Технология мобильной электронной подписи юридически значимых документов «Госключ» интегрирована в национальный мессенджер Мах. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Как уточняется, использование этой технологии позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы, в том числе согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и др.

«Процесс подписания организован так: компания направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. Пользователь подтверждает действия в «Госключе», по завершении возвращается в Мах, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью», – пояснила пресс-служба сервиса.

Администрация национального мессенджера заверяет, что подписание документов в «Госключе» гарантирует безопасность, а связанные с этим процессом действия отображаются в личном кабинете пользователя на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на электронных устройствах.

Москва, Анастасия Смирнова

