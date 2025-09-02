Индия хочет стать лидером на рынке полупроводников

Индия начинает производство собственных полупроводников. На проектные мощности страна намерена выйти уже к концу этого года, сообщил премьер страны Нарендра Моди. Таким образом Индия демонстрирует своё стремление превратиться в мировой центр производства микросхем и воплотить в жизнь задачу самообеспечения микросхемами. Как заявил Нарендра Моди, открывая ежегодную конференцию Semicon India в Нью-Дели, Индия прогрессирует в секторе полупроводников.

«Наше путешествие началось поздно, но теперь нас никто не сможет остановить», – отметил Моди.

По его словам, первые «пилотные» чипы уже сошли с производственных линий индийских компаний Micron и Tata. Индийский рынок полупроводников резко вырос за последние два года: его объём увеличился с 38 млрд долларов в 2023 году до 45-50 млрд долларов в 2024-2025 финансовом году. Правительство Индии теперь надеется, что к 2030 году он достигнет отметки в 100-110 млрд долларов в год.

Индия инвестировала сумму, эквивалентную 18 миллиардам долларов, в десять проектов в области полупроводников, включая открытие двух новых современных заводов в Нойде, пригороде столицы, и в Бангалоре. Страна с самой большой численностью населения в мире – почти 1,5 миллиарда человек – сосредоточивает свои усилия на производстве полупроводниковых компонентов, поставках сырья для их производства и исследованиях.

Нарендра Моди во вторник подчеркнул преимущество своей страны с точки зрения «человеческого капитала», заявив, что «20% мировых специалистов по разработке полупроводников родом из Индии». На прошлой неделе премьер-министр посетил Японию, где компании объявили о планах инвестировать 68 миллиардов долларов в Индию в секторы полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ).

Отметим, что экономика Индии – пятая по величине и самая быстрорастущая в мире.

Нью-Дели, Елена Васильева

