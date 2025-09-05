Создан переносной ПЗРК для защиты от низко летящих вертолетов и дронов

Российские специалисты создали противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) ближнего действия. Он служит для защиты от низколетящих беспилотников и вертолетов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«ППЗРК ближнего действия нацелено на защиту от низколетящих беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, обеспечивая эффективное противодействие актуальным угрозам. Изделие оснащено специальной связью «Гермес». Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ППЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооруженных сил», – заявили в организации.

Изделие будет впервые показано на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде (6-7 сентября). «Комплекс оснащен системой наведения на основе машинного зрения. Интеграция современных технологий и оптимизированные характеристики делают этот комплекс одним из самых передовых решений в области противодействия беспилотным летательным аппаратам», – рассказали в НПО «Кайсант».

Масса ППЗРК составляет 1,2 кг. «Дальность захвата цели – 500 м. Снаряжаемый заряд – ВОГ-25», – уточнили в организации.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube