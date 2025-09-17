Камчатку отключат от Интернета на 4 дня – люди запасают наличку и развлечения из интернета

Камчатка готовится к отключению Интернета. Оно продлится 4 дня, но, возможно, и дольше. Пока заявлен промежуток с 25 по 29 сентября.

По данным краевого министерства цифрового развития, отключение связано с финальными работами по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) морской инфраструктуры. «Отключение высокоскоростного интернета может изначально продлиться четверо суток, но в целом длительность выполнения работ будет зависеть от метеоусловий»,– сообщил глава Минцифры региона Николай Киселев.

По его словам, кабель ПВОЛС заведут в специальную трубу, которую в мае-августе уже обустроили под землей и в море. Действующая морская часть кабеля будет разрезана и соединена с наземной частью линии связи, вновь проложенной под мысом Левашова. Власти заявляют, что цель работ – защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью. Как напоминает «Коммерсант», в январе 2023 года экскаватор повредил сухопутный кабель и оставил без связи на 14 часов Камчатку, Чукотку и Северные Курилы.

По данным краевых властей, на время отключения интернета все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения переведут на спутниковую связь. Камчатцы начинают запасать наличные деньги, скачивать впрок фильмы и книги, отмечает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube