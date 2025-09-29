В Китае открыли самый высокий в мире мост

В Китае построили самый высокий в мир мост. Он продолжен через Большой каньон Хуацзян, высота конструкции составляет 625 метров.

Открытие моста состоялось накануне – гигантская конструкция, получившая название «Мост Большого каньона Хуацзян», уже пропустила через себя несколько транспортных средств.

Расположенный над горной южной провинцией Гуйчжоу, мост по высоте превосходит мост Бэйпаньцзян, возвышаясь на 565 метров над той же рекой, расположенной примерно в 100 километрах в той же провинции, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Чтобы добиться такого архитектурного результата, гору пришлось расколоть надвое, что потребовало почти трёх лет работы и 22 000 тонн бетона и стали. Инженеры, местные власти и любопытные зрители, привлечённые церемонией, выразили журналистам свою гордость за впечатляющий результат.

«Открытие моста через Большой каньон Хуацзян сокращает время в пути между двумя сторонами» ущелья с двух часов до двух минут», – заявил на пресс-конференции глава провинциального транспортного управления Чжан Инь.

Как пояснил в августе представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, этот проект является частью плана развития по соединению китайских деревень.

Учитывая глобальный масштаб этого открытия, Китай рассчитывает на дополнительные выгоды, которые могут повлиять на экономическое и социальное развитие страны. Ввод в эксплуатацию нового моста – ещё одно подтверждение масштабных инвестиций Китая в крупнейшую инфраструктуру на протяжении десятилетий, характеризующихся быстрым ростом и урбанизацией.

По данным агентства «Синьхуа», в суровой провинции Гуйчжоу находится почти половина из 100 самых высоких мостов в мире.

Самым большим мостом в мире по общей высоте конструкции (а не по высоте между его настилом и самой низкой точкой внизу) остается виадук Мийо (южная Франция) высотой 343 метра.

Москва, Елена Васильева

