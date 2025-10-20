Amazon Web Services из-за сбоя оказался недоступен для пользователей

В понедельник утром Amazon Web Services (AWS) оказался недоступен для тысяч пользователей по всему миру.

Сбой вывел из строя сотни популярных веб-сайтов, включая Snapchat , игровые платформы Roblox и Fortnite, а также приложение для изучения языков Duolingo.

Также затронуты сервисы Amazon, включая Amazon.com, Amazon Alexa, Ring, Amazon Music и Amazon Prime Video.

По данным DownDetector, проблемы начались вскоре после 8 утра по европейскому времени в понедельник, и от пострадавших клиентов из США поступило более 6000 сообщений.

Джейк Мур, киберэксперт компании ESET, заявил, что «весьма вероятно, что это внутренняя ошибка» Amazon, а не кибератака, хотя последнее исключать нельзя.

«Хотя кибератаку нельзя исключать до тех пор, пока AWS не опубликует полный отчет после инцидента, на данный момент нет никаких доказательств взлома, утечки данных или скоординированных атак», – сказал он.

По данным сайта, проблема возникла из-за неполадок на крупном объекте центра обработки данных Amazon в Северной Вирджинии (us-east-1), важнейшем узле глобального интернета.

AWS предоставляет услуги облачных вычислений частным лицам, университетам, правительствам и компаниям по всему миру, такие как серверы, хранилища, сетевые решения, удаленные вычисления, электронную почту, разработку мобильных приложений и безопасность.

Когда AWS выходит из строя, перестают работать и другие веб-сайты, которые пользуются его услугами, что является неприятным ударом для платформы, принадлежащей Amazon, поскольку эти компании, университеты, частные лица и правительства платят за использование ее услуг.

Технический гигант признал наличие проблемы на странице AWS Health Dashboard , заявив, что возникла «эксплуатационная проблема», затрагивающая «множество сервисов».

«Инженеры немедленно подключились и активно работают как над устранением проблемы, так и над полным пониманием ее первопричины», – говорится в сообщении.

«AWS занимает около 30 процентов мирового рынка облачной инфраструктуры, на который приходится значительная часть Интернета. Поэтому подобный сбой может серьезно ударить по всему миру», – говорится в релизе компании.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube