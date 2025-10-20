Пекин обвинил США в атаке на Национальный центр времени

Пекин осудил кибератаку, организованную американским Агентством национальной безопасности (АНБ) против Национального центра времени, ключевого учреждения, ответственного за синхронизацию китайского поясного времени. По данным Министерства государственной безопасности Китая, на которые ссылаются информационные агентства, данные и учетные данные, украденные еще в 2022 году, использовались для слежки за мобильными устройствами и сетями сотрудников с помощью уязвимости, эксплуатируемой в неуказанном иностранном мессенджере.

Китайские власти заявляют, что атаки также были направлены на внутренние системы центра, поставив под угрозу критически важную инфраструктуру, такую ​​как связь, финансы и электроснабжение. По данным министерства, эти атаки могли привести к сбоям в работе энергосетей, транспорта и даже запуску космических аппаратов.

Пекин утверждает, что с тех пор нейтрализовал цепочки атак, усилил меры защиты и устранил потенциальные угрозы.

«В последние годы Соединённые Штаты активно стремятся утвердить свою гегемонию в киберпространстве, неоднократно нарушая международные правила», – говорится в заявлении министерства, цитируемом AFP. Министерство также призвало граждан проявлять бдительность в отношении иностранных кибератак и сообщать о любой подозрительной активности соответствующим органам.

Соединенные Штаты напрямую не отреагировали на обвинения, но представитель посольства США в Пекине напомнил агентству Reuters , что Китай остается «самой активной и устойчивой киберугрозой» для американских и международных сетей.

Эта словесная эскалация – часть повторяющейся серии взаимных обвинений, в ходе которых каждая страна обвиняет другую в кибератаках. Напряженность теперь выходит за рамки киберпространства, усиливая торговые противоречия, особенно по вопросам редкоземельных металлов и пошлин, пишет BFMTV.

