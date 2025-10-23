Хакеры взломали сервера крупнейшего украинского производителя дронов

Хакеры взломали сервера крупнейшего украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке KillNet.

«Взломано производство «Боевые Птахи Украины»… Они славятся своей разработкой БПЛА «Зозуля», которая позволяет бить по глубокой территории РФ из-за своей дальности действия», – рассказал собеседник агентства.

Участие в хакерской операции принимали две пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini. Ранее они сообщали о взломе базы данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с персональными данными сотрудников.

Дрон «Зозуля» предназначен для поражения целей в глубине обороны противника, его используют для ударов по командным пунктам и инфраструктуре логистики. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость – 130-180 километров в час.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

