Илон Маск запустил свою электронную энциклопедию, в которой будет одна правда

Илон Маск запустил в понедельник свою электронную энциклопедию. Ресурс получил название Grokipedia – он работает на основе искусственного интеллекта. Заявленная цель проекта – «исключить пропаганду» из Википедии.

По его словам, пропаганда уже захватила всю «Википедию», созданную 25 лет назад. «Цель Grok – правда, только правда и ничего кроме правды, – настаивает предприниматель в своей социальной сети. – Мы никогда не будем идеальными, но мы, тем не менее, будем стремиться к достижению идеала».

Сайт отличается минималистичным дизайном: чёрный фон, чистая строка поиска и шрифт, напоминающий шрифт конкурента. Grokipedia, недавно запущенная в версии «v0.1», уже содержит 885 279 энциклопедических статей. Впечатляющая цифра, безусловно, но она всё ещё ниже 8 миллионов статей Википедии, напоминает Washington Post . В сообщении, опубликованном в своей соцсети, Илон Маск пообещал скорое появление версии 1.0, «в десять раз лучше» версии 0.1, которая, по моему мнению, уже «лучше Википедии».

Однако сайт быстро выявил свои недостатки. По мнению некоторых наблюдателей, некоторые статьи содержат грубые фактические ошибки, а другие в значительной степени основаны на материалах «Википедии». Более того, примерно через час после запуска сайт стал недоступен, а к вечеру снова появился.

