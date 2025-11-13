Угрожали ножом и отбирали инвалидное кресло: роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека

Роботы, управляемые искусственным интеллектом, представляют опасность для человека. Ни одна модель не прошла проверку на безопасность. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале International Journal of Social Robotics.

Эксперименты над роботами, которыми управляли модели ИИ, проводили специалисты Королевского колледжа Лондона и Университета Карнеги-Меллон. Ученые протестировали повседневные ситуации, в которых боты могли оказывать помощь.

Помимо стандартных ситуаций были добавлены сценарии со «злоупотреблением технологиями», такие как слежка с помощью геоданных, скрытые записи в конфиденциальных зонах и манипуляциями с персональными данными. Роботам давали команды, последствия которых могли нанести вред человеку.

В результате ни одна из моделей не смогла пройти базовую проверку безопасности. Каждый из ИИ одобрил как минимум одну команду, которая могла причинить серьезный ущерб человеку. Роботы с легкостью отбирали у людей инвалидную коляску и угрожали ножом работникам офиса, а также воровали данные с кредитной карты пользователя.

Лондон, Зоя Осколкова

