Смартфоны подорожают во всем мире из-за ИИ

Производство смартфонов требует тех же комплектующих, которые нужны компаниям, специализирующим на разработке искусственного интеллекта. В результате стоимость мобильный устройств значительно вырастет.

Высокий спрос на микросхемы подстегивают развивающиеся ИИ-технологии. Производители модулей памяти имеют ограниченные мощности, продукции для всех не хватает. При этом разработчики инструментов ИИ готовы платить больше, чем производители смартфонов, сообщает китайское агентство Sina.

Собеседник издания в неназванной китайской корпорации, производящей мобильные устройства, заявил, что в будущем придется либо ухудшить характеристики смартфонов, либо поднять на них цены.

Вместе с тем, крупнейшие производители блоков флеш-памяти – Micron, Samsung и Kioxia – сократили выпуск NAND-модулей, чтобы поднять цены на свое оборудование.

Все производители имеют дело с одними глобальными цепочками поставок, повышение стоимости микросхем приводит к росту издержек компаний во всем мире, что, как следствие, приводит к подорожанию высокотехнологичной продукции.

