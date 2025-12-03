Первый запуск китайской многоразовой ракеты закончился неудачей

Первый запуск китайской ракеты «Чучхе-3», имеющей многоразовую первую ступень, завершился неудачей, сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.
Технологию, позволяющую удешевить доставку грузов в космос, уже используют американские компании SpaceX и Blue Origin.
Ракета благополучно стартовала во время испытательного полёта, но первая ступень не вернулась на землю. Она сгорела и упала недалеко от предполагаемого места посадки. «Конкретные причины (неудачи) расследуются и анализируются», – сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».
Китайская компания LandSpace, эксплуатирующая ракету, хотела присоединиться к американским компаниям миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, которые уже используют многоразовые ракеты. Ни у России, ни у Европы пока нет подобной технологии, и неудача китайской компании показывает, насколько сложно разработать такую ракету, сообщает Reuters.
Другие китайские компании также пытаются успешно использовать технологию многоразовых ракет первой ступени. По данным South China Morning Post, запуск ракеты Long March 12A, использующей эту технологию, ожидается в декабре.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»