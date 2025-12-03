Первый запуск китайской многоразовой ракеты закончился неудачей

Первый запуск китайской ракеты «Чучхе-3», имеющей многоразовую первую ступень, завершился неудачей, сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Технологию, позволяющую удешевить доставку грузов в космос, уже используют американские компании SpaceX и Blue Origin.

Ракета благополучно стартовала во время испытательного полёта, но первая ступень не вернулась на землю. Она сгорела и упала недалеко от предполагаемого места посадки. «Конкретные причины (неудачи) расследуются и анализируются», – сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

Китайская компания LandSpace, эксплуатирующая ракету, хотела присоединиться к американским компаниям миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, которые уже используют многоразовые ракеты. Ни у России, ни у Европы пока нет подобной технологии, и неудача китайской компании показывает, насколько сложно разработать такую ​​ракету, сообщает Reuters.

Другие китайские компании также пытаются успешно использовать технологию многоразовых ракет первой ступени. По данным South China Morning Post, запуск ракеты Long March 12A, использующей эту технологию, ожидается в декабре.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

