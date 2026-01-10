российское информационное агентство 18+

Суббота, 10 января 2026, 16:31 мск

NASA: миссия Crew-11 с российским космонавтом досрочно вернется на Землю

Американская миссия Crew-11 досрочно вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю не ранее 15 января в связи с состоянием здоровья одного из членов экипажа. Об этом сообщает национальное агентство по астронавтике (NASA).

Предполагается, что корабль должен расстыковаться со станцией 14 января в 17:00 по времени Восточного побережья США (15 января в 01:00 мск).

«Астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов совершат приводнение у побережья Калифорнии в четверг в 3:40 по времени Восточного побережья США (в 11:40 по мск)», – говорится в сообщении агентства, которое приводит «Интерфакс».

Отстыковка зависит от готовности космического корабля, спасательной команды, погоды, состояния моря и других факторов. Точное время будет выбрано в зависимости от этих и других условий.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

