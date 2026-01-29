Tesla прекращает выпуск популярных моделей электрокаров в пользу роботов-гуманоидов

Автоконцерн Tesla объявил о прекращении выпуска моделей электромобилей X и S. На этих мощностях будут производить роботов-гуманоидов. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

Один из крупнейших заводов Tesla Калифорнии уже весной выпустит последние партии моделей электрокаров X и S, которые 10 лет назад называли настоящим прорывом в автомобилестроении.

Предприятие освобождает мощности для производства андроидов Optimus. Маск заявил, что планирует выпускать до 1 млн роботов в год.

По словам аналитиков, отказ от производства некогда популярных моделей электромобилей обусловлен падением спроса. Tesla стали реже покупать в Европе, американские электрокары попросту не выдерживают конкуренции с китайскими производителями.

