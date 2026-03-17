Эксперты прогнозируют еще пять лет глобального дефицита полупроводников для чипов

В ближайшие пять лет в мире будет сохраняться дефицит полупроводниковых пластин для чипов. С таким прогнозом выступил председатель совета директоров южнокорейской SK Group Чхве Тхэ Вон.

По его словам, развитие искусственного интеллекта требует много высокопропускной памяти (HBM), для которой необходимы полупроводниковые пластины. «Нам требуется некоторое время, чтобы нарастить запасы пластин, четыре-пять лет минимум. Нынешний дефицит может сохраниться до 2030 года, так что мы ожидаем более чем 20%-го дефицита пластин», – заявил Чхве Тхэ Вон на полях ежегодной конференции Nvidia в Сан-Хосе.

Входящая в SK Group компания SK Hynix занимает 57% мирового рынка HBM и 32% на рынке всех чипов стандарта DRAM, к которому относится HBM. Компания сосредоточена на производстве в Южной Корее, а организация за рубежом требует соответствующих энерго- и водоснабжения, условий строительства и инженерных кадров.

Между тем конфликт на Ближнем Востоке создал много трудностей из-за роста цен на энергоносители, в связи с чем SK Group ищет другие источники энергии, сказал председатель совета директоров.

Сан-Хосе, Зоя Осколкова

