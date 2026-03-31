Starlink потеряла связь со спутником из-за аномалии в космосе

Система Starlink потеряла связь с одним из своих спутников из-за аномалии на орбите. Об этом сообщили в SpaceX.

Нештатная ситуация произошла с аппаратом Starlink 34343, в результате чего связь с ним на высоте около 560 км над Землей прервалась.

«Последний анализ показывает, что это событие не представляет новой опасности для МКС, ее экипажа или для предстоящего запуска миссии НАСА «Артемида-2», – говорится в сообщении.

Система продолжает наблюдение за спутником. Команды SpaceX и Starlink выясняют причины произошедшего, чтобы предпринять корректирующие меры.

Вашингтон, Зоя Осколкова

