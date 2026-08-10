В Австралии ИИ-ассистент взломал сайт фитнес-центра, чтобы записать своего пользователя

В Австралии совершена первая хакерская атака со стороны искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сотрудник компании по продаже ИИ-продуктов для бизнеса использовал OpenClaw – платформу с открытым исходным кодом, которая позволяет создать персонального ИИ-ассистента. Мужчина попросил нейросеть записать его на занятие в спортзале.

ИИ-ассистент взломал сайт фитнес-центра и смог забронировать место в расписании за несколько месяцев до даты его проведения, что превышало установленные клубом сроки. Это стало возможно благодаря уязвимости в программном обеспечении для бронирования.

Кроме того, пользователь попросил ИИ-агента переместить его с четвертого места на первое в списке ожидания на другое занятие позднее на неделе. Нейросеть удалила первого человека из списка, но не смогла добавить его обратно, таким образом пользователь оказался третьим в списке.

Этот случай стал первой хакерской атакой со стороны ИИ в стране. Разработчик ПО для бронирования занятий в спортзале сообщила телеканалу, что не обсуждает конкретные вопросы безопасности.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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