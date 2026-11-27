Зонд «Вояджер-1» улетел от Земли на один световой день и передает пустой сигнал

Спустя почти 50 лет полета в космосе зонд NASA «Вояджер-1» преодолел расстояние в одни световые сутки и начал передавать на Землю пустой сигнал без данных. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Зонд был отправлен в космос в 1977 году, где провел в полете 49 лет два месяца и 11 дней. 14 ноября, за пять дней до того, как аппарат должен был преодолеть историческую отметку – расстояние в один световой день от Земли (26 млрд км), он стал возвращать пустую радиоволну, полученную от NASA, не добавляя новых данных.

Ученые из лаборатории реактивного движения смогли установить, что «Вояджер-1» все еще отдаляется от Земли, навигационный компьютер работает исправно, зонд правильно ориентирован на нашу планету, а передающая антенна функционирует.

Предполагаются технические неполадки компьютера, отвечающего за сбор данных с научных приборов. Из десяти инструментов на борту сейчас работают только два – остальные отключены для экономии энергии.

Задержка в получении сигнала от зонда составляет 24 часа, а ответ возвращается еще через сутки, что задерживает исправление поломок. «В результате диагностика причины проблемы может занять недели или даже больше», – отмечают в NASA.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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