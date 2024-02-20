В аэропорту Бангкока в чемоданах нашли змей, комодских варанов, черепах и другую живность

Мужчину, который пытался контрабандой провести экзотических охраняемых законом животных, рептилий, рыб и так далее, задержали в аропорту Бангкока.

Как сообщает таможенное управление порта, контрабанда была выявлена в минувшую субботу, когда пассажир готовился к посадке на рейс в Улан-Батор (Монголия). В его чемоданах нашли двух комодских варанов, шесть индийских звездчатых черепах, восемь игуан, пять питонов, удава и 24 экзотические рыбы. Власти предъявили мужчине с ярко выраженной монгольской внешностью обвинение в контрабанде охраняемых животных, сообщили в таможенном управлении.

В октябре прошлого года международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке отстранил от работы сотрудника аэропорта после того, как путешественник контрабандой провез более 30 живых животных на рейсе в Тайвань. В передвижном зверинце содержались два детеныша выдры, 28 детенышей черепашек и сурок.

Королевство Тайланд является печально известным центром торговли дикими животными, обычно направляющимися на такие крупные рынки, как Вьетнам или Китай, где они используются в нетрадиционной медицине.

Бангкок, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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