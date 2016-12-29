NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Туризм

■■■■■■■■■

Публикации за 29.12.16

Селфи на морозе едва не погубило итальянок в Новосибирске
Фото: «maxxus.ru»

Селфи на морозе едва не погубило итальянок в Новосибирске

У четырех легко одетых леди из Италии, отправившихся на фотосессию на берег Новосибирского водохранилища (Обского моря), диагностировали переохлаждение. Они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Пострадавшие обратились за помощью к сотрудникам одного из отрядов, дежурившим на берегу водохранилища, в минувший вторник. Несмотря на теплую по сибирским меркам погоду – около минус 10 градусов, – туристки сильно замерзли и нуждались в помощи.

«Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Туристы делали фото и селфи с видом на Обское море», – говорится в сообщении МАСС.

В МАСС также уточнили, что компания состояла из четырех женщин 1968, 1976, 1990 и 1992 годов рождения.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 28.12.16

На поездки по России туристы в 2016 году потратили 10,5 миллиардов долларов. / «Всем выйти из сумрака!» Выявлять нелегальные гостиницы в Крыму будут газовщики и энергетики. / Минтранс РФ: полеты в Египет могут возобновиться в январе. Авиасообщение сначала откроют с Каиром.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter