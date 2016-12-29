Селфи на морозе едва не погубило итальянок в Новосибирске

Публикации за 29.12.16

У четырех легко одетых леди из Италии, отправившихся на фотосессию на берег Новосибирского водохранилища (Обского моря), диагностировали переохлаждение. Они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Пострадавшие обратились за помощью к сотрудникам одного из отрядов, дежурившим на берегу водохранилища, в минувший вторник. Несмотря на теплую по сибирским меркам погоду – около минус 10 градусов, – туристки сильно замерзли и нуждались в помощи.

«Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Туристы делали фото и селфи с видом на Обское море», – говорится в сообщении МАСС.

В МАСС также уточнили, что компания состояла из четырех женщин 1968, 1976, 1990 и 1992 годов рождения.

Новосибирск, Иван Гридин

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