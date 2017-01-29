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Туризм

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Публикации за 29.01.17

В Малайзии исчезло судно с китайскими туристами

В Малайзии исчезло судно с китайскими туристами

У побережья Малайзии в Юго-Восточной Азии пропало судно. На борту находились 28 туристов из Китая и 3 члена экипажа.

По данным ВВС, судно, перевозившее о группу из Кота Кинабалу (штат Саба) на остров Пулау Менгалум, вышло из порта в 9 утра по местному времени и пропало через 50 минут. По данным Агентства морской охраны Малайзии, судно успело подать сигнал бедствия, но после этого связь с ним прекратилась.

Сигнал перехватил корабль, идущий следом в том же направлении. Однако его капитан сообщил спасателям об исчезновении судна только после того, как сам прибыл к месту назначения, сообщает Associated Press.

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Поиски организованы на площади в 400 квадратных морских миль. Однако поисковой операции мешают шторм и сильный ветер.

Москва, Игорь Юров

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