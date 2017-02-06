Среди туристов растет популярность Камчатки / За год край вулканов посетили 200 тысяч человек

Публикации за 06.02.17

За год Камчатку в туристических целях посетили более 198,5 тысячи человек, что почти на 15 тысяч больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили россияне, сообщает краевое агентство по туризму и внешним связям.

В 2015 году край вулканов принял около 180 тысяч человек, из них около 14 тысяч иностранцев, в этом году Камчатку посетили около 200 тысяч, включая 16,5 тысяч человек из-за рубежа. Таким образом, популярность дальневосточного курорта растет именно за счет внутреннего туризма.

Кроме того, на рост турпотока повлияли инвестиции в инфраструктуру. Так за прошлый год в ее развитие было вложено 95 миллионов рублей. Деньги пошли на строительство гостиниц и отелей, создание туристических объектов и зон отдыха, установку указателей и информационных стендов.

В настоящее время в сфере туризма на Камчатке заняты около пяти тысяч человек, на территории края работают 63 туристических оператора и 208 компаний-турагентов. Единовременно гостиницы региона готовы принять около 3,7 тысяч туристов.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.02.17

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