В Таиланде пропавший российский турист найден в море живым / Мужчина сутки провел в воде

Публикации за 03.03.17

На курорте в Таиланде нашли живым пропавшего сутки назад туриста из России. Мужчина провел в открытом море всю ночь, держась за буй.

Как сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке, в четверг утром четверо приятелей отправились в море нырять с масками в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета. Мощное подводное течение подхватило туристов и разнесло их в разные стороны, передает РИА «Новости».

Троим из потерявшихся мужчин удалось привлечь внимание местных рыбаков, однако Дмитрий Сомов оказался в открытом море один. Когда ныряльщиков доставили на берег, они обратились к спасателям. Поиски пропавшего россиянина начались незамедлительно, хотя обычно в случае исчезновения человека в море власти начинают его искать только через 12 часов.

В этот же день обнаружить туриста не удалось, тогда спасатели продолжили поисковую операцию на следующий день. Поначалу полицейские решили, что нашил тело россиянина, но несколько минут спустя оказалось, что мужчине удалось выжить, благодаря плавающему бую, за который он держался всю ночь.

Пхукет, Таиланд, Зоя Осколкова

Пхукет, Таиланд. Другие новости 03.03.17

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