NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Туризм

■■■■■■■■■

Публикации за 03.03.17

В Таиланде пропавший российский турист найден в море живым / Мужчина сутки провел в воде

В Таиланде пропавший российский турист найден в море живым Мужчина сутки провел в воде

На курорте в Таиланде нашли живым пропавшего сутки назад туриста из России. Мужчина провел в открытом море всю ночь, держась за буй.

Как сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке, в четверг утром четверо приятелей отправились в море нырять с масками в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета. Мощное подводное течение подхватило туристов и разнесло их в разные стороны, передает РИА «Новости».

Троим из потерявшихся мужчин удалось привлечь внимание местных рыбаков, однако Дмитрий Сомов оказался в открытом море один. Когда ныряльщиков доставили на берег, они обратились к спасателям. Поиски пропавшего россиянина начались незамедлительно, хотя обычно в случае исчезновения человека в море власти начинают его искать только через 12 часов.

В этот же день обнаружить туриста не удалось, тогда спасатели продолжили поисковую операцию на следующий день. Поначалу полицейские решили, что нашил тело россиянина, но несколько минут спустя оказалось, что мужчине удалось выжить, благодаря плавающему бую, за который он держался всю ночь.

Пхукет, Таиланд, Зоя Осколкова

Пхукет, Таиланд. Другие новости 03.03.17

Землю заповедников продадут под гостиницы. Экологи: это может привести к международным разбирательствам. / Карибское море лишилось хищников. / В египетском аэропорту задержан гражданин РФ с взрывным устройством.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter