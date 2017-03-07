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Публикации за 07.03.17

Во Французских Альпах сошла лавина, под снегом «много людей»
фото gnti.ru

Во Французских Альпах сошла лавина, под снегом «много людей»

Во Французских Альпах несколько лыжников оказались накрыты сошедшей сегодня утром лавиной. Пока никакой информации о пострадавших или погибших нет.

Инцидент произошел на трассах популярного курорта Тинь, пишет Le Figaro. Как заявили в местной жандармерии, по свидетельствам очевидцев, под снегом «оказалось много людей». Поисковая операция сильно затруднена тем, что из-за снегопада невозможно использовать вертолеты Спасателям приходится подниматься к месту схода лавины пешком, сообщает «Интерфакс».

Сегодня утром риск схода лавины на курорте оценивался в 4 балла из пяти.

13 февраля на этом же курорте под лавиной погибли четверо лыжников, которые катались вне официальных трасс.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 07.03.17

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