Во Французских Альпах сошла лавина, под снегом «много людей»

Публикации за 07.03.17

Во Французских Альпах несколько лыжников оказались накрыты сошедшей сегодня утром лавиной. Пока никакой информации о пострадавших или погибших нет.

Инцидент произошел на трассах популярного курорта Тинь, пишет Le Figaro. Как заявили в местной жандармерии, по свидетельствам очевидцев, под снегом «оказалось много людей». Поисковая операция сильно затруднена тем, что из-за снегопада невозможно использовать вертолеты Спасателям приходится подниматься к месту схода лавины пешком, сообщает «Интерфакс».

Сегодня утром риск схода лавины на курорте оценивался в 4 балла из пяти.

13 февраля на этом же курорте под лавиной погибли четверо лыжников, которые катались вне официальных трасс.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 07.03.17

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