На пляжах Таиланда появились ядовитые медузы

Публикации за 25.05.17

На пляжах курортного города Пхукет в Таиланде вновь появились физалии – ядовитые медузы. Сотрудники службы спасения опубликовали фото опасных для человека морских обитателей в социальных сетях.

Физалии не могут передвигаться самостоятельно, их носят течения. У этих медуз длинные синие щупальца, достигающие нескольких метров в длину. Именно в них находится яд, который может привести к смерти, если человек подвержен аллергическим реакциям, передает Phuket News.

Спасатели острова получили необходимые инструкции об оказании помощи пострадавшим купальщикам в случае ожога физалии. Рекомендуется промыть рану теплой или морской водой в течение 30 секунд.

Кроме того, туристам запретили прикасаться к медузам, выброшенным на берег. Даже в этом случае они представляют опасность.

Стоит отметить, что в прошлом году из-за нашествия физалий в Таиланде даже закрыли несколько пляжей.

Пхукет, Зоя Осколкова

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