В аэропорту Дубая паспорта заменили смартфонами

Теперь пассажирам, вылетающим из международного аэропорта в Дубае, не нужен паспорт, чтобы попасть на рейс, достаточно воспользоваться специальным приложением в смартфоне.

Программа Smart UAE Walle хранит в телефоне данные паспорта или другого удостоверения личности, а также информацию из авиабилета. Воспользоваться приложением вместо паспорта пассажиры могут на специальных турникетах, там же им нужно отсканировать отпечаток пальца, сообщает Gulf News.

По данным издания, новые технологии позволяют сократить время проверки пассажиров до 9-12 секунд на человека, что немаловажно, если учесть, что аэропорт Дубая входит в Топ-10 самых загруженных воздушных гаваней мира по ежегодному пассажиропотоку.

Впрочем, пока отказаться от паспорта при перелете смогут только граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству властей страны с авиакомпанией Emirates.

В перспективе подобную практику распространят на правительственные учреждения, где также для входа требуется удостоверение личности.

Дубай, ОАЭ, Зоя Осколкова

Дубай, ОАЭ. Другие новости 08.06.17

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