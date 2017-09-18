На курорте Гоа запретят пить алкоголь на улице

Власти индийского штата Гоа намерены запретить распитие спиртных напитков в общественных местах. Эти меры позволят бороться с грязью на улицах и разгулом криминала в разгар курортного сезона.

«Если кто-то хочет употреблять алкоголь, они должны делать это внутри помещений, а не в общественных местах», – цитирует Times of India главного министра штата Манохара Паррикара. По его словам, в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в законодательство, официальное уведомление о запрете опубликуют до конца октября.

Кроме того, власти Гоа предусмотрят административную ответственность для алкомаркетов, которые позволяют своим покупателям пить спиртное на площадках рядом с магазином. Торговым точкам грозят штрафы и отзыв лицензии.

Паррикар уточнил, что ограничения необходимы, чтобы предотвратить загрязнение улиц, а также различные правонарушения, которые люди совершают в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что уже сейчас на нескольких пляжах Гоа действует запрет на распитие спиртного.

Панаджи, Служба информации РИА «Новый День»

Панаджи. Другие новости 18.09.17

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