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Среда, 1 ноября 2017, 15:00 мск

российское информационное агентство 18+

Туризм

На горных курортах в Сочи возможен сход лавин

На горных курортах в Сочи возможен сход лавин
Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Жителей Краснодарского края и гостей горнолыжных курортов предупредили о возможном сходе лавин. Лавиноопасность сохранится до 3 ноября.

Предупреждение опубликовано на сайте администрации Сочи. «1-3 ноября в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно, – говорится в сообщении. – Жителям и гостям курорта рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период».

Мониторинг за снежными массами в горах ведет ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Группировка из 96 человек и 69 единиц техники ведет наблюдение, для метеорологического обеспечения мероприятий функционирует 15 метеостанций.

В полную готовность приведена противолавинная система активного воздействия, система предупредительного спуска снежных лавин «Снежная Стрела», подготовлены ручные заряды «SECUBEX». В распоряжении спасателей автомобили, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и ратраки.

Сочи, Зоя Осколкова

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