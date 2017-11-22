Курорты Кубани будут собирать с туристов по 10 рублей в сутки

В Краснодарском крае принят закон об экспериментальном введении курортного сбора в размере 10 рублей в сутки с человека, собирать плату будут предприниматели, предоставляющие услуги по размещению. Деньги пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Документ в окончательном виде был принят местным законодательным собранием, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофора Константиниди. Согласно закону курортный сбор вводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Собирать посуточную плату будут с туристов, отдыхающих на территории восьми муниципалитетов региона, в которые входят города Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, а также четыре курортных поселения Туапсинского района – Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси.

Взимать курортный сбор будут юридические и физические лица, предоставляющие услуги по размещению отдыхающих, уточнил Константиниди. Собранные средства направят в специальный фонд, затем деньги распределят по бюджетам муниципалитетов, участвующих в эксперименте.

Планируется, что в первый год удастся собрать 267,5 млн рублей, которые пойдут на проектирование, строительство, содержание и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Отмечается, что граждане, зарегистрированные по месту жительства в Краснодарском крае, освобождаются от уплаты курортного сбора.

Краснодар, Зоя Осколкова

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