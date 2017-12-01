В Таиланде слон убил немецкого туриста и ранил россиянина

В Таиланде слон напал на туристов. В результате гражданин Германии скончался на месте, россиянин получил травму. По словам очевидцев, погонщики жестоко обращались с животным.

Инцидент произошел 30 ноября на острове Ко Чанг в «слоновьей деревне», передает РИА «Новости». Как рассказали российские туристы с места происшествия, экскурсия завершалась, люди слезали со слона. Внезапно животное проявило агрессию по отношению к немцу, который стоял неподалеку и фотографировал.

Слон буквально растоптал туриста на глазах у всех. Второе животное испугалось и начало брыкаться, тогда погонщик закричал россиянам, чтобы они немедленно прыгали на землю. В результате падения один из российских туристов получил травму ребер.

Очевидцы считают виновными в произошедшем проводников слонов, которые жестоко обращались с животными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.12.17

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