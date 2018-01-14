В Польше забросали камнями россиянку с маленькой внучкой

В Польше забросали камнями автомобиль жителей России. Инцидент произошел в центре Гданьска.

Жительница Калининградской области приехала с 4-летней внучкой на отдых и остановилась в апартаментах в историческом центре города, оставив автомобиль на парковке. Утром решили поехать в парк.

«Беды ничего не предвещало, вышли на улицу, завели машину, прогревают, мама с дочкой рядом кормят птичек, – рассказала в соцсетях дочь россиянки. – Действие разворачивается аккурат рядом с центральной улицей, напротив пятизвездночного отеля, среди бела дня. Это важно.

Всех птиц накормили, машину прогрели. Она была припаркована в месте, специально отведённом для этих целей, если что. Мама сажает ребёнка в машину. В этом момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов), начинают градом сыпаться каменюки!

Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло! Слава богу, что оба моих дорогих пассажира не пострадали».

Фото: Ekaterina Molodtsova (FB)

Растерявшейся женщине помогли сотрудники пятизвездочного отеля: они позвонили в российское консульство и вызвали полицию.

«Ну, значит, польская полиция, – продолжает рассказ женщина. – Полиция крупного туристического центра – Гданьска. Приехали быстро, вопросов нет. Потребовали разговаривать только на польском языке. Благо мама всю сознательную жизнь в туризме, и на польском изъясниться может. Забрали паспорта, и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев. Бред!

А в это время, из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожих на тех, которые мама увидела в том самом окне. Да-да, она их видела, и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск! Ведь это такая редкость!

Так вот, из подъезда вышли двое, и как по команде разошлись в разные стороны, после чего скрылись. Ещё через какое-то время появился страховой агент. Вместе с полицией они поднялись к той самой квартире. И надо же, нет никого! Ну, на нет, и суда нет! Что тут сделаешь?

Консульство. Если в двух словах, пожелало удачи! Аминь!»

Страховая компания обещает пострадавшим туристам возместить расходы по замене стекла, но только в понедельник. «Доехать до Калининграда тоже возможным не представляется. Не хватало ещё простуд и прочих болезней, с этим связанных. Скорее всего, застряли там до понедельника, – переживает дочь пострадавшей женщины и мать 4-летней девочки. – Вот как? Ребята, ну как так? Что за бред? К чему вообще что? Четырёхлетний малыш садится в машину в центре одного из самых крупных польских туристических городов и рискует оказаться с пробитой головой по вине недоделанных отморозков??? Ах, и ещё. То место, где все это происходило по всему периметру увешано камерами. И эти окна и дом видны по любому и с различных ракурсов. Но мы же не люди, мы же из России».

Польская сторона пока не комментирует происшествие. Зато ситуацию активно обсуждают в соцсетях: одни поддерживают пострадавших, другие заявляют, что они сами виноваты: поддерживают своими визитами экономику Польши и при этом нарушают законы ЕС, согласно которым греть автомобиль в жилой зоне запрещено. Дискуссия получилась довольной бурной.

Гданьск, Игорь Юров

Гданьск. Другие новости 12.01.18

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