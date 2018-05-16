В отеле в ОАЭ отравились около 40 российских туристов

Постояльцы пятизвездочного отеля в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) пожаловались медикам на недомогание. В общей сложности страховые компании заявили о 40 обращениях.

Инцидент произошел в отеле Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 5*, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Одному из туристов потребовалась госпитализация, остальные получили амбулаторное лечение.

В настоящее время точная причина заболевания не установлена. Официальное заключение будет готово только через 10 дней, когда придут результаты лабораторных анализов. Вероятно, вспышку спровоцировала ротавирусная инфекция. Предварительный диагноз, который ставят туристам медики, «гастроэнтерит».

О недомогании нескольких отдыхающих стало известно еще в понедельник, 14 мая. Тогда в страховой компании ERV подтвердили факт «единичных обращений. Позже другие страховщики сообщили об обращениях, в общей сложности заболели около 40 человек. Отмечается, что все случаи признаны страховыми.

Абу-Даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-Даби. Другие новости 16.05.18

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