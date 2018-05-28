Два туриста почти сутки дрейфовали на матрасе в Черном море

Сотрудники Южного регионального центра МЧС спасли двух мужчин, которых унесло в открытое море. Туристов нашли в 20 км от берега. В поисково-спасательной операции задействовали вертолет.

ЧП произошло у побережья Черного моря, неподалеку от Геленджика. Сообщение о том, что курортников уносит в открытое море, поступило в субботу вечером спасателям МЧС города Крымск. Обнаружить пропавших туристов удалось лишь на следующий день.

Мужчины дрейфовали на матрасе, их отнесло на 20 км от берега. «Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, подул сильный ветер. И пришлось выбирать – либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», – рассказали туристы спасателям.

Отмечается, что никто из мужчин не пострадал. Из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги.

Геленджик, Служба информации РИА «Новый День»

Геленджик. Другие новости 27.05.18

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