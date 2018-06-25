Власти Гоа запретили делать селфи на 24 пляжах

Власти индийского штата Гоа определили 24 пляжные зоны, где строжайше запрещается делать селфи, сообщает индийский телеканал NDTV. Решение принято на основе данных, предоставленных спасательным агентством Drishti Marine, которое сообщило, что несколько туристов утонули во время фотографирования.

«В этих зонах будут стоять таблички с надписью «селфи запрещены». На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа», – рассказал исполнительный директор агентства Рави Шанкар.

По данным СМИ, Индия лидируют по количеству жертв современной привычки делать селфи. Так, газета Washington Post сообщала, что из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на Индию.

Как отмечает РИА «Новости», сейчас в Индии разгулялись муссонные дожди. В связи с этим агентство выступило с рекомендацией для туристов не заходить в море. На всех пляжах установлены красные флаги, обозначающие опасные для плавания погодные условия. Сезон муссонов окончится приблизительно в конце сентября.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 25.06.18

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