Отпуск отменяется: «Натали Турс» закрыла чартерные программы

Туроператор «Панорама Турс» (юрлицо «Натали-Турс») заявил о прекращении с 30 июня чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Корректировка чартерных программ произошла в связи с их низкими финансовыми показателями, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. «Панорама-Тур» обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки. Возврат денежных средств будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Правда, сроки возврата в законе не прописаны. «Срок ответа на письменное заявление, согласно закону «О защите прав потребителей», составляет 10 дней. В документе не указано, идет ли речь о рабочих или календарных днях. Поэтому допустимо рассматривать срок около 14 календарных дней», – говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

В «Панорама-Тур» также сообщали, что программы регулярных перевозок сохраняются.

В понедельник, 25 июня, стало известно, что у клиентов «Натали Турс» возникли проблемы при заселении в отели Китая и Турции: отельеры сообщали уже прибывшим путешественникам, что туроператор не оплатил их проживание. В самой компании эти ситуации назвали единичными и объяснили накладками с платежами, напоминает РБК. Позже ситуация была урегулирована: в Ростуризме сообщили, что «Натали Турс» гарантировала выполнение обязательств перед туристами и подтвердила свою работоспособность.

По данным Федерального реестра туроператоров, ООО «Агентство путешествий «Натали» (торговая марка – «Натали Турс») отправило за границу в 2017 году более 1,8 тыс. туристов. Общая стоимость проданных за 2017 год туров за рубеж составила 90,4 млн руб.

Также с 2017 года у «Натали Турс» действует еще одно юрлицо – ООО «Центр туризма «Согласие» (на его сайте выложена презентация, в которой говорится, что он входит в группу «Натали Турс»). В реестре указано, что он отправил за рубеж всего 16 туристов, общая стоимость проданных туров составила 519 тыс. руб.

ООО «Панорама Тур» отправило за границу в 2017 году 20,8 тыс. туристов, общая стоимость проданных туров за рубеж составила 375 млн руб.

Финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 50 млн руб. в «Ингосстрахе», срок действия договора – до июня 2019 года. В августе текущего года вступает в силу второй договор страхования финансовой ответственности в той же страховой компании, также на 50 млн руб.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.06.18

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